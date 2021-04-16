«Тоттенхэм» рассматривает вратаря «Ювентуса» в качестве замены Льорису

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант приобретения голкипера туринского «Ювентуса» Войцеха Щенсны, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации издания, английский клуб занимается поиском вратаря на замену Уго Льорису. Представители «шпор» уже связались с агентом польского футболиста для обсуждения деталей возможного трансфера. Туринский клуб готов отпустить голкипера, если подпишет летом вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Льорис принял участие в 31 матче, в которых пропустил 35 мячей. Лондонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице первенства, набрав 49 очков.

Щенсны сыграл в 24 встречах чемпионата Италии и пропустил 24 мяча. «Ювентус» (62) располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что «Бернли» готов расстаться с голкипером Ником Поупом за £50 млн. По информации источника, повышенный интерес к вратарю проявляет «Тотттенхэм».