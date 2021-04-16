Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном чемпионе мира

Сборная России по фигурному катанию лидирует после короткой программы спортивных пар на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

Благодаря победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова российский коллектив набрал 61 очко и занимает первое место в общем зачете. Вторыми идут американские фигуристы (56). На третьей строчке располагаются представители Японии (52).

Также 16 апреля произвольные программы представят танцоры и одиночники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала о своих ожиданиях от командного чемпионата мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет

1. Россия — 61

2. США — 56

3. Япония — 52

4. Италия — 36

5. Франция — 34

6. Канада — 30