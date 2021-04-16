Организаторы Игр в Токио не рассматривают вариант их отмены

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Сэйко Хасимото заявила, что организаторы не рассматривают вариант отмены соревнований.

«Мы не рассматриваем возможность отмены. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований», — заявила Хасимото.

15 апреля представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Игры-2020 могут быть отменены из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в стране. При этом он отметил, что для страны важно провести успешную Олимпиаду.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, заявила, что организаторы соревнований рассматривают вариант увеличения частоты тестирования спортсменов на коронавирус.