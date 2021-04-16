Российский хоккеист рассказал об отказе во въезде в США на ЮЧМ

Форвард «Омских ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко рассказал об отказе миграционной службы США во въезде в страну на чемпионат мира.

«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать», — цитирует Мирошниченко «Чемпионат.com».

Спортсмен отметил, что в документах не была указана причина отказа.

«Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все. Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и все», — добавил хоккеист.

Ранее спортсмен хотел продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу.

Юниорский чемпионат мира продет в Техасе с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

На юношеских Олимпийски играх Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым в гонке бомбардиров после Матвея Мичкова.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста Михаила Низовкина власти Канады не пустили в страну, где спортсмен должен был выступать в юниорской лиге Квебека. Спортсмен получил визу, но власти североамериканской страны отправили его обратно в Россию.