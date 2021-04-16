У Синициной разошлось платье на командном чемпионате мира

Во время исполнения произвольного танца на командном чемпионате мира в японской Осаке у российской фигуристки Виктории Синициной, выступающей в паре с Никитой Кацалаповым, с левой стороны разошлось платье.

Это не помешало спортсменам одержать победу в произвольном танце. За прокат они получили 130,15 балла.

После пяти программ российский коллектив набрал 73 очка и занимает первое место в общем зачете. Вторыми идут американские фигуристы (66). На третьей строчке располагаются представители Японии (60).

Также 16 апреля произвольные программы представят одиночники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира.