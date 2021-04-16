ОКР ожидает увидеть на Олимпиаде в Токио 300-350 российских атлетов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация ожидает участие порядка 300-350 российских спортсменов на летних Играх-2020 в Токио.

«Мы ожидаем участие 300-350 спортсменов в Олимпиаде. Вся делегация составит порядка 600-650 человек», — сказал функционер журналистам.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Также Поздняков озвучил медальный план команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио. По словам главы ОКР, организация хотела бы видеть 40-50 медалей, которые позволят занять сборной третье общекомандное место в медальном зачете.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о дизайне формы российских спортсменов для Игр-2020 в Токио.