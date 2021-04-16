СМИ: КДК РФС наказал «Локомотив» матчем на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал московский «Локомотив» матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака», сообщает журналист Сергей Егоров в Telegram.

Также функционер оштрафован на 150 тыс. рублей. Такую же сумму должен заплатить начальник «Спартака» Василий Козловцев.

«Локомотив» должен провести на нейтральном поле матч 29-го тура чемпионата страны против московского «Динамо», который пройдет 8 мая.

Ранее «Спартак» обратился в комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников». На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Козловцев.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая в Москве на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не получал видеозапись с начальником «Спартака» Козловцевым, заходящим в судейскую комнату после матча 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».