Слуцкая: Россия становится конкурентоспособной в мужском катании

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе на командном чемпионате мира. Российские спортсмены заняли третье и пятое места.

«Третье место Коляды — это очень здорово! Я искренне болела за Мишу на чемпионате мира. Если бы не досадная ошибка в короткой программе, он стал бы третьим и в Швеции. Я очень радуюсь за наших мальчиков: от старта к старту они показывают прекрасное катание, доказывают, что Россия становится конкурентоспособной в мужском одиночном катании», — сказала Слуцкая в интервью «Чемпионату».

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Еще один представитель России Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Также сегодня победу в короткой программе спортивных пар одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в произвольном танце первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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