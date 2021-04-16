Синицина: ура! Теперь со спокойной душой можно расслабиться!

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина после победы с Никитой Кацалаповым в произвольном танце на командном чемпионате мира в японской Осаке порадовалась выступлению со зрителями.

«Ура! Теперь со спокойной душой можно расслабиться и выдохнуть! Выступать со зрителями — огромное удовольствие. Спасибо большое всем, кто за нас болел и переживал! Но завтра ещё один день, естественно, мы будем болеть за наших девчонок и ребят! Ещё раз спасибо, будем болеть все вместе?» — написала Синицина в Instagram.

Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец, получив за свое выступление 130,15 балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75). Третьими стали представители США Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.