Нойок: народ в Бресте чуть не сдурел, когда Марадона приехал

Украинский футболист Александр Нойок, ранее выступавший за «Динамо» из Бреста, рассказал о визите в город легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Я подписал контракт с «Динамо», а через неделю приехал Диего. В Бресте начался просто бум! Народ чуть не сдурел от того, что в город приехала такая легенда. Меня тоже переполняли эмоции, особенно когда он вошел в раздевалку. В тот день взял у Марадоны автограф и повесил на стену в своей минской квартире. Для меня это реально ценная вещь: батя рассказывал про Диего, когда я был совсем маленьким, потом я фильмы про Марадону смотрел и приезжал в отпуск в Неаполь, чтобы прочувствовать эту атмосферу», — рассказал Нойок в интервью Sport24.

Председателем правления брестского «Динамо» Диего Марадона стал в мае 2018-го года. В июле того же года он прилетел в Брест. А уже в сентябре возглавил мексиканский клуб «Дорадос», откуда ушел в июне 2019-го по состоянию здоровья.

25 ноября 2020 года Марадона умер от сердечного приступа.

В составе брестского «Динамо» Нойок в 2019 году становился чемпион Белоруссии и дважды обладателем Суперкубка Белоруссии (2019, 2020).

Нойок перешел в «Оренбург» в качестве свободного агента в январе нынешнего года. «Оренбург» занимает третье место в первенстве ФНЛ и ведет борьбу за прямую путевку в РПЛ. Украинец провел за команду шесть матчей.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики обвинили Нойока в предательстве за переезд в Россию.