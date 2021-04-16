Чемпион Fight Nights о бое Джигана и Емельяненко: угадал насчет бухарика и кайфарика

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев рассказал, что его слова о бое между профессиональным бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом оказались пророческими.

«Когда Джиган оказался в реабилитационном центре в Майами, я пошутил под одним из постов в Instagram по поводу их возможной битвы с Емельяненко: «Представьте, если в клетке сойдутся бухарик и кайфарик». В итоге эти слова оказались своего рода пророческими. Да, сейчас они с Сашей действительно хотят подраться», — приводит слова Бикрева RT.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее сообщалось, что Бой Джигана против Емельяненко может сорваться.