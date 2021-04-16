«Из простых смертных Коляда первый»: Траньков оценил третье место в мужском катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступление Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке. Российский спортсмен занял третье место, уступив американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

«Коляду я всегда оцениваю с позиции «Миша может лучше», потому что это очень талантливый фигурист, ему подвластно многое. Сегодня ему не удалось обыграть людей с другой планеты — Юдзуру Ханю и Нейтана Чена, которые сейчас являются флагманами одиночного мужского катания. К ним можно только постепенно приближаться. Из всех остальных, смертных, он первый», — сказал Траньков в интервью tele-sport.ru.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Еще один представитель России Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

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