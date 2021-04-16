Экс-тренер «Авангарда» выразил сожаление в связи с недопуском россиянина на ЮЧМ

Бывший тренер и экс-глава скаутской службы омского «Авангарда» Андрей Яковенко выразил надежду на то, что хоккейные федерации смогут решить проблему, с которой столкнулся нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко. 17-летний пропустит грядущий чемпионат мира в Техасе (США) из-за того, что миграционная служба США запретила ему пересекать американскую границу.

«К сожалению, бывают такие ситуации. Очень жаль, что талантливый мальчишка из-за бюрократических моментов пропустит чемпионат мира. Остается надеяться на лучшее, что этот вопрос как-нибудь удастся решить. Может, произошла какая-то ошибка с документами. Хочется верить, что ситуацию удастся исправить. Но на моей памяти таких случаев не было. Такое происходит достаточно редко, в основном как раз что касается с получением американской визы», — сказал Яковенко «Газете.Ru».

Юниорский чемпионат мира пройдет с 27 апреля по 7 мая в Техасе (США). На турнир российская сборная планирует отправиться 19 апреля. Команда Альберта Лещева сыграет в группе B, ее соперниками станут сборные США, Финляндии, Чехии и Германии.