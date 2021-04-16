Экс-тренер клубов КХЛ Яковенко: у сборной России есть шанс победить на ЮЧМ

Бывший тренер и экс-генеральный менеджер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Яковенко поделился ожиданиями от выступления юниорской сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 27 апреля по 7 мая в Техасе (США).

«Ставим самые высокие задачи, очень хотим занять первое место. Все-таки наша юниорская сборная давно не побеждала на чемпионате мира, с 2007 года золотых медалей не видели. Сейчас мы сделали качественный шаг вперед, надеемся, что этот чемпионат принесет желаемый результат. Команда хорошая, состоит из перспективных ребят. Все решит уровень мастерства: у кого он выше, тот и победит. Что касается коронавируса, то все в одинаковых условиях. Естественно, с 2019 года изменений произошло достаточно, некоторые ребята в связи с возрастом команду покинули, но им на смену пришли другие. У России добротный состав, шансы на успех у команды хорошие», — сказал Яковенко «Газете.Ru».

На турнир российская сборная планирует отправиться 19 апреля. Команда Альберта Лещева сыграет в группе B, ее соперниками станут сборные США, Финляндии, Чехии и Германии.