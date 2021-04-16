«Испытывал за «Арсенал» чувство гордости»: Джеррард прокомментировал разгром «Славии»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард остался доволен победой «Арсенала» со счетом 4:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы со «Славией». Чешский клуб выбил шотландский из турнира, а противостояние омрачилось громким расистским скандалом.

«Мне понравилась в игре «Арсенала» абсолютно все. Я восхищен их подходом: тем, как они вели себя до игры, во время игры и после нее. Я уверен, что Глен Камара тоже оценил это. Я испытывал чувство гордости, наблюдая за вчерашней игрой. Считаю, что это было великолепно», — приводит слова тренера Sky Sports.

Футболист «Славии» Ондржей Кудела был обвинен в оскорблении на расовой почве после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам Джеррарда, финский футболист Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны чешского игрока. В ответ представители «Славии» заявили, что в подтрибунном помещении игрок шотландского клуба напал на Куделу.

Из-за дисквалификации Кудела не сможет помочь сборной Чехии на чемпионате Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что Игроки «Славии» не встали на одно колено перед матчем с «Арсеналом».