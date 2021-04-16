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Спортивные новости

Юрист рассказала, что грозит Левникову за сокрытие части информации от КДК РФС

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Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, что может грозить арбитру Кириллу Левникову за возможное сокрытие части информации от КДК РФС. «Спартак» подозревает главного судью матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» в том, что он рассказал только об одном визите в судейскую комнату начальника команды принимающей стороны Станислава Сухины, в то время как их было четыре.

«В соответствии со 122 статьей Дисциплинарного регламента РФС (подделка документов и использование поддельных документов) судье Левникову и его бригаде могут запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности минимум на полгода. Если судей обвиняют в подделке документов, то сначала надо будет доказать умысел. Если вина все же будет доказана, Левникову и его бригаде грозит отстранение», — сказала Анцелович в беседе с «Чемпионатом».

Ранее КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Станислав Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на начальника команды «Спартака» Василия Козловцева, который также посещал судейскую.

По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

Избежали технического поражения: как «Локо» отделался за нарушение регламента.

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