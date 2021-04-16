Рублев сенсационно обыграл Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев (шестое место в рейтинге) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля (третье место) в четвертьфинале турнира из серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счет поединка — 6:2, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

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Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло.