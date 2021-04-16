Руй Витория может стать главным тренером «Спартака»

По информации португальского издания O Jogo, бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить московский «Спартак».

По информации издания, российский клуб уже ведет переговоры с 51-летним специалистом. Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье, когда команда останется без тренера. Немецкий специалист Доменико Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 годы. За это время он выигрывал с с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

Ранее появилась информация, что «Спартак» ведет переговоры с нынешним главным тренером «Ромы» Пауло Фонсекой. И специалист отклонил первое предложение возглавить столичный клуб.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о намерении пригласить вместо Тедеско Фонсеку.