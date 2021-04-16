«Половина команды мучилась с отравлением»: защитник «Химок» вспомнил поражение 2:7 от «Краснодара»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий вспомнил о разгромном поражении от «Краснодара» в 8-м туре РПЛ (2:7).

«Если вспомнить тот матч, после первого тайма был счет 2:3. И никто не знает, что до игры и в день матча половина команды мучилась с отравлением. Не припомню, чтобы кто-то из пацанов оправдывался потом. Но у меня было логическое объяснение происходящего. И несмотря на 2:7, я понимал, что мы можем больше», — цитирует Тихого «Матч ТВ».

18 сентября 2020 года «Краснодар» обыграл «Химки» на своем поле со счетом 7:2. В составе «Химок» дублем отметился Аршак Корян, один из голов он забил с пенальти.

В матче второго тура подмосковный клуб переиграл «быков» 1:0.

На данный момент «Химки» занимают восьмое место в РПЛ, набрав 38 очков в 25 матчах. «Краснодар» пока десятый, в активе команды 34 очка в 25 турах.

Ранее игрок «Химок» Глушаков рассказал о своей травме.