Глушаков: чемпионский «Спартак» искусственно разрушили

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», считает, что чемпионскую команду 2017-го года искусственно разрушили.

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате. Значит, кому-то это было нужно», - сказала Глушаков в интервью Sport24.

Глушаков был капитаном «Спартака», который выиграл чемпионский титул в 2017 году.

В сентябре 2018 года Глушаков вместе с Андреем Ещенко был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» и переведен в молодежную команду[ из-за положительных откликов футболистов на публикацию в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он в стихах критиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков.

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