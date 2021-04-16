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Спортивные новости

Карпин рассказал о желании возглавить клуб из Англии или Америки

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Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Валерий Карпин рассказал о желании возглавить клуб из Англии или Америки.

«Поеду ли я в Америку, если пригласят? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить. Уже только для этого можно», — сказал Карпин в выпуске реалити-шоу «Ростов-на-кону».

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

Специалист возглавляет «Ростов» с 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов», набравший 37 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. В следующем туре команда на выезде встретится с московским «Локомотивом». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» проявляет интерес к форварду «Челси».

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