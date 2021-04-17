Надаль не стал искать оправданий после поражения от Рублева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Андрея Рублева в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.

«Монте-Карло, спасибо тебе за все. Сегодня я проиграл великолепному теннисисту. Я играл не очень хорошо, а он был лучше. Никаких отговорок. А теперь за работу», — написал Надаль в Instagram.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее сообщалось о том, что Рублев обойдет Медведева в чемпионской гонке ATP-2021.