Экс-игрок ЦСКА Тошич перешел в клуб чемпионата Казахстана

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига Европы
Рома Аякс
1:1
закончен
Манчестер Юнайтед Гранада
2:0
закончен
Славия П Арсенал
0:4
закончен
Вильярреал Динамо З
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
3:4 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
4:1
закончен
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
4:0
закончен
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
2:5
закончен
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
4:1
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
1:2 (Б)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
3:2 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
2:5
закончен
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
109:120
закончен
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
101:119
закончен
Финикс СанзСакраменто Кингз
122:114
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
113:121
закончен
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Ритм-танец, женская и мужская короткие программы
закончен
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигХоффенхайм
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛилльМонпелье
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ЛьвовАлександрия
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
1:0
2 период
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
0:0
1 период
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
03:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
05:00
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Енисей
74:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
119:111
закончен
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
11:15
1 четверть
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
6:10
1 четверть
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
15:3
1 четверть
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
02:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
02:30
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
03:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
03:00
Миннесота ТимбервулвзМайами Хит
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
04:30
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Короткая программа пар, произвольный танец, произвольная мужская программа
online
Россия / Премьер-Лига
АхматХимки
14:00
РоторДинамо М
16:30
Локомотив МРостов
16:30
КраснодарЗенит
19:00
Кубок Англии
ЧелсиМанчестер Сити
19:30
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонКристал Пэлас
перенесен
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
14:30
ВулверхэмптонШеффилд Юнайтед
22:15
Олимп ФНЛ
ТомьВелес
12:00
ЕнисейОренбург
13:00
Спартак-2Волгарь
14:00
Крылья СоветовФакел
14:00
ИртышБалтика
14:00
ТекстильщикШинник
15:00
ЧертановоСКА-Хабаровск
15:00
Нижний НовгородЧайка
16:00
НефтехимикАкрон
16:00
Динамо-БрянскКраснодар-2
16:00
АланияТорпедо М
17:00
Франция / Лига 1
АнжеРенн
13:45
МарсельЛорьян
18:00
Украина / Премьер-лига
МинайДесна
14:00
ВорсклаЗаря
17:00
Шахтёр ДДинамо К
19:30
Италия / Серия А
СампдорияВерона
16:00
КротонеУдинезе
16:00
СассуолоФиорентина
19:00
КальяриПарма
21:45
Германия / Бундеслига
АугсбургАрминия
16:30
УнионШтутгарт
16:30
ФрайбургШальке-04
16:30
ВольфсбургБавария
16:30
Боруссия МАйнтрахт Ф
16:30
БайерКёльн
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
19:30
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
19:30
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
22:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
23:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
01:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань ЦСКА
13:00
Парма Автодор
15:30
Астана УНИКС
16:00
Калев Химки
17:00
Нижний Новгород Зенит
18:00
НБА / регулярный чемпионат
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
23:30
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
03:00
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
03:30
Милуоки БаксМемфис Гриззлиз
04:00
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Экс-игрок ЦСКА Тошич перешел в клуб чемпионата Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич перешел в клуб чемпионата Казахстана «Тобол», передает пресс-служба команды в Instagram.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России.

Также серб выступал за белградский «Партизан», английский «Манчестер Сити», немецкий «Кельн». Последним клубом игрока был «Тайчжоу Юаньда» из Китая. Команда прекратила свое существование 21 марта 2021 года.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Армейцы уступают идущему на третьей строчке московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Ивицы Олича сыграют с «Сочи». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника бразильского «Палмейраса» Рафаэля Вейги.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.