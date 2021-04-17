Тарасова оценила выступления Коляды и Семененко на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в Осаке, передает «Чемпионат.com».

«Очень достойное третье место Коляды. Не только мы видим, какой он замечательный, но и судьи. Семененко просто открытие сезона. Поздравляю его тренеров», — сказала Тарасова.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступление Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.