Рублев назвал секрет успеха в поединке с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев назвал секрет успеха в поединке с испанцев Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.

«Если бы после второго сета я бы показал свои эмоции, думаю, третий сет закончился бы со счетом 6:2 в пользу Надаля. Поэтому я очень счастлив, что смог справиться с эмоциями», — передает слова Рублева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее Евгений Кафельников оценил победу Рублева над Надалем.