Теннисист Рууд поделился ожиданиями от игры с Рублевым в 1/2 финала турнира в Монте-Карло

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от игры против россиянина Андрея Рублева в 1/2 финала турнира в Монте-Карло, передает NRK.

«Рублев очень хорош. Хорошо проявил себя на всех покрытиях и выиграл больше всего матчей в туре. Причина в том, что он очень хорош. Постараюсь оказать ему жесткое сопротивление», — заявил Рууд.

Напомним, в четвертьфинале Рублев обыграл испанца Рафаэля Надаля. Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Ранее Андрей Рублев назвал секрет успеха в поединке с испанцев Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.