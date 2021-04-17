Почетный президент РФС не согласился с наказанием «Локомотива» за инцидент с Сухиной

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не согласился с наказанием «Локомотива» за инцидент с начальником клуба Станиславом Сухиной, передает РИА «Новости».

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чем тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор», — сказал Колосков.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» подаст апелляцию в РФС на решение КДК.