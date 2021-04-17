Рублев установил уникальное достижение в игре с Надалем

Россиянин Андрей Рублев стал первым теннисистом, которому удалось обыграть испанца Рафаэля Надаля в трех сетах на турнире в Монте-Карло.

В прошлых 73 матчах испанец побеждал, если брал хотя бы один сет.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Во втором полуфинале встретятся Дэниел Эванс (Великобритания) и Стефанос Циципас (Греция).

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло