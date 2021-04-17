Слуцкая довольна выступлением Коляды на командном ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

«Третье место Коляды — это очень здорово. Я искренне болела за Мишу. Если бы не досадная ошибка в короткой программе, он стал бы третьим и в Гетеборге», — сказала Слуцкая.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Ранее Александр Жулин оценил выступления Коляды и Семененко на командном чемпионате мира.