Защитник «Реала» Варан может продолжить карьеру в «Челси»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в лондонском «Челси», передает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Также в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Варан провел за «сливочных» 27 матчей за «сливочных», забив два мяча. Его контракт с «королевским клубом» истекает летом 2022 года.

Свою карьеру Варан начинал во французском «Лансе». В 2011 году он перешел в «Реал», в составе которого игрок стал трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место, набрав 54 очка. В следующем туре «синие» сыграют с «Брайтоном». Встреча состоится 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант приобретения голкипера туринского «Ювентуса» Войцеха Щенсны.