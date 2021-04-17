Щербакова с помаркой откатала произвольную программу на КЧМ в Японии

Действующая чемпионка мирового первенства 2021 года в Стокгольме Анна Щербакова с одной помаркой откатала произвольную программу на командном чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Осаке.

17-летняя спортсменка прыгнула четверной флип, приземлившись на две ноги, после чего исполнила каскад 3 флип + 3 тулуп, двойной аксель.

Во второй части проката Щербакова сделала каскад 3 лутц + 3 риттбергер, каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов, сольный тройной лутц и вращения четвертого уровня, а также дорожку шагов третьего уровня.

За свой прокат Щербакова получила 160,58 балла, что позволило ей подняться на первую строчку в турнирной таблице.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.