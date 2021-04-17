Фигурист Галлямов раскрыл подробности тяжелой подготовки к сезону

Фигурист Александр Галлямов раскрыл подробности тяжелой подготовки к сезону, который завершился победой в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии. Его слова передает ТАСС.

Спортсмен заявил, что набрать форму из-за увеличившейся паузы было непросто.

«У нас проводился Кубок России, чемпионат страны, контрольные прокаты — соревнований было примерно столько же, но меньше международных.

Сезон начался позже на два месяца — был карантин, было сложнее входить в форму. Спасибо федерации, что у нас было время подготовиться к главным стартам», — сказал Галлямов.

Напомним, что за свое выступление действующие чемпионы мира получили 151,59 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (133,63). На третьей строчке расположились представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (130,83).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на командном чемпионате мира.