Фигуристка Мишина: видеть российские флаги — незабываемое ощущение

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии. Ее слова передает ТАСС.

Спортсменка заявила, что испытывала огромные эмоции, видя на трибунах болельщиков.

«Приятно было откатать нашу программу при зрителях — на чемпионате мира в Стокгольме арена была пуста. Со зрителями это ощущается по-другому — мы слышим поддержку, видим болельщиков с флагами — это незабываемое ощущение», — сказала Мишина.

Напомним, что за свое выступление действующие чемпионы мира получили 151,59 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (133,63). На третьей строчке расположились представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (130,83).

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Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на командном чемпионате мира.