Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова на КЧМ в Осаке

На сайте Первого канала опубликовано видео победного проката Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

За свое выступление действующие чемпионы мира получили 151,59 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (133,63). На третьей строчке расположились представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (130,83).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на командном чемпионате мира.