Рублев рассказал об осуществлении детской мечты сыграть с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об осуществлении детской мечты сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.

«В детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно стану профессиональным игроком. Поэтому, конечно, я представлял, что мне будет 22 года, Рафа будет еще выступать. И, конечно, я представлял, что мы встретимся до завершения им профессиональной карьеры.

И, конечно, я представлял, как здорово его будет победить. Но тогда я был ребенком», — передает слова Рублева аккаунт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Twitter.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее Евгений Кафельников оценил победу Рублева над Надалем.