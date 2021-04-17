Боец Немков попал в больницу после поединка против Дэвиса

В США состоялся турнир Bellator 257, где в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе российский чемпион дивизиона Вадим Немков одолел американца Фила Дэвиса.

Поединок продлился все пять раундов. Боец из России одержал победу единогласным решением судей.

По словам секунданта Немкова Валентина Молдавского, в данный момент 28-летний спортсмен находится в больнице.

«Сейчас он в госпитале. У Вадика сечка, вот ее зашивают. Но что-то долго», — передает слова Молдавского Sports.ru.

Соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.