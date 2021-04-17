Россия впервые победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию впервые одержала победу на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.
По сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.
Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Коляда, Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Синицина / Кацалапов.
Ранее российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет
1. Россия — 125
2. США — 110
3. Япония — 107
4. Италия — 72
5. Франция — 67
6. Канада — 57