Мазепин занял предпоследнее место в квалификации Гран-при в Эмилии-Романьи

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял предпоследнее место в квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1».

Спортсмен показал результат своего лучшего круга в 1 минуту 16.797 секунды

По итогам первого сегмента квалификации самым быстрым оказался Вальтерри Боттас из «Мерседеса», показавший время 1 минуту 14.672 секунды.

Во второй сегмент не смогли пройти Кими Райконнен, Антонио Джовинацци, Мик Шумахер и Юки Цунода, сошедший с дистанции после аварии.

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 16 по 18 апреля в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле.

В дебютной гонке в «Формуле-1» на Гран-при Бахрейна Мазепин не сумел добраться до финиша из-за аварии, произошедшей на третьем повороте первого круга.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин во второй раз вылетел с трассы во время первой свободной практики на Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».