Тарасова подвела итоги командного ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в японской Осаке.

«Это большое счастье! Мы впервые побеждаем на командном мировом первенстве! Хочется поздравить всех, в том числе Федерацию фигурном катания. Понимая и помогая спортсменам, победа на чемпионате стала возможной!

Когда талант спортсменов и тренеров сочетаются с грамотной и профессиональной работой Федерации, то тогда и получается вот такой прекрасный результат», — сказала Тарасова «Чемпионату».

По сумме шести программ национальная сборная России, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева в следующем сезоне планирует исполнить четверной прыжок.