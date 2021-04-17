«Вест Хэм» планирует подписать Нкетиа из «Арсенала»

Лондонский «Вест Хэм» планирует подписать нападающего Эдварда Нкетиа из «Арсенала». Об этом сообщает Yahoo!

По информации источника, «молотобойцы» в предстоящее летнее трансферное окно планируют усилить линию атаки. В качестве приоритетного варианта руководство клуба рассматривает 21-летнего футболиста.

Отмечается, что в «Вест Хэме» следят за Нкетиа с января нынешнего года, однако «канониры» отказывались обсуждать трансфер. Но после того, как «Арсеналу» удалось достичь договоренности с Фоларином Балогуном, их позиция может измениться.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Нкетиа провел 15 матчей и забил один мяч.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Микела Артеты занимают девятую строчку, имея в своем активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».