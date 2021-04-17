Туктамышева: на командном ЧМ мы показали свою мощь

Серебряная призерка мирового первенства 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира, который проходит в Осаке.

24-летняя спортсменка заявила, что национальной сборной удалось продемонстрировать характер и целеустремленность.

«В первую очередь я бы хотела сказать, что очень горжусь нашей командой. Мы показали очень высокий уровень после тяжелого турнира — чемпионата мира, который отнял много сил. На этом турнире мы показали свою мощь, поэтому и заняли первое место. Мы очень сильны. Горжусь ребятами, очень довольна всем», — сказала Туктамышева после выступления.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее стало доступно видео проката Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.