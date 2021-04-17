Опубликовано победное выступление Щербаковой на КЧМ в Японии

Действующая чемпионка мирового первенства 2021 года в Стокгольме Анна Щербакова с одной помаркой откатала произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в Осаке.

На сайте Первого канала доступна запись выступления 17-летней ученицы заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

За свой прокат Щербакова получила 160,58 балла, что позволило ей подняться на первую строчку в турнирной таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

За сборную России, помимо Анны Щербаковой, выступали Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, представляющие танцы на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.