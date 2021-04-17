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Спортивные новости

«Ахмат» переиграл «Химки» в первом матче 26-го тура РПЛ

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Грозненский «Ахмат» оказался сильнее подмосковных «Химок» в первом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в столице Чеченской республики на стадионе «Ахмат-Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Владимир Ильин и Георгий Мелкадзе.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Брайан Идову.

Отметим, что на 33-й минуте встречи Владимир Ильин не реализовал пенальти.

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на десятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков за четыре тура до финиша чемпионата.

У команды под руководством Игоря Черевченко 38 очков и восьмая позиция в РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

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