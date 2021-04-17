Стали известны составы «Ротора» и «Динамо» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и волгоградского «Ротора» на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ротор»: Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров, Давиташвили, Кипиани, Алейник, Жигулев, Фламарион, Муллин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Варела, Тюкавин, Нойштедтер, Фомин, Грулев, Захарян, Игбун.



Встреча пройдет в Волгограде на одноименном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Подопечные Сандро Шварца перед этой игрой занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка за пять туров до финиша чемпионата.

У команды под руководством Юрия Батуренко 18 очков и 14-я позиция в РПЛ.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».