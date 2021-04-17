«Динамо» разгромило «Ротор» в матче РПЛ

Московское «Динамо» разгромило волгоградский «Ротор» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отличились Даниил Фомин, Иван Ордец и Клинтон Н'Жье.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают пятое место, набрав 46 очков. В следующем туре бело-голубые на своем поле сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдет 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Клуб с берегов Волги расположился на 14-й строчке, имея в активе 18 баллов. В следующем матче «Ротор» сыграет против петербургского «Зенита». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 26-й тур

«Ротор» — «Динамо» — 0:3

Голы: 0:1 — Фомин, 57; 0:2 — Ордец, 76; 0:3 — Н'Жье, 90.

Ранее московский «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле за появление Станислава Сухины в судейской.