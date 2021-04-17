Арбитр Федотов не согласен с пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что судья ошибочно поставил пенальти в ворота «Ростова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива», передает «Чемпионат.com».

«Судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работал Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал», — сказал Федотов.

«Локомотив» одержал победу со счетом 4:1. В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти. За ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич. На 52 минуте встречи был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ.