Депутат Лебедев — о победе «Локомотива»: отличный ответ на истерию «Спартака»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Это был отличный ответ всей команды и болельщиков на истерию «Спартака». «Локомотив» сегодня игрой на поле доказал, что надо выигрывать на газоне, а не в кабинетах», — сказал Лебедев в беседе со Sport24.

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти. За ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич. На 52 минуте встречи был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).