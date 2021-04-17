Директор «Самбо-70» прокомментировал выступление Шербаковой на командном ЧМ

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Анны Щербаковой на командном чемпионате мира, передает Sport24.

«Аню, конечно, тоже хочу отметить. Она даже когда не показывала таких результатов, была самой большой любимицей. К Трусовой и Щербаковой вообще отдельное отношение», — сказал Лайшев.

Также Лайшев отметил, что Трусова и Щербакова объездили с ним кучу дворов с показательными выступлениями, где был безобразный лед, но туда приходило кучу маленьких детей.

Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Евгения Медведева поделилась эмоциями от победы национальной команды на командном чемпионате мира.