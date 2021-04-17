Овечкин вплотную приблизился к результату Дионна по количеству шайб в НХЛ

Российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии».

В эти минуты идет третий период. «Столичные» ведут со счетом 5:3. Стоит отметить, что россиянин запросил свою 730-ю шайбу в турнире. По этому показателю он занимает шестое место, отставая на один точный бросок от Марселя Дионна.

Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин вплотную приблизился к достижению Гретцки.