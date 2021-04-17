Боярский предсказал поражение «Спартака» в игре с «Локомотивом»

Актер Михаил Боярский заявил, что московский «Спартак» проиграет «Уфе» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» завтра проиграет «Уфе». У них нет мотивации после сегодняшней ничьей «Зенита», — сказал Боярский в беседе со Sport24.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Напомним, 17 апреля петербургский «Зенит», лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ), сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2). В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ.